Cityrumors.it - Dazi, Trump pronto l’annuncio e l’Europa scende in “guerra”

Leggi su Cityrumors.it

Il presidente degli Stati Uniti non ha modo e voglia di ripensarci anzi è sicuro che sarà “un grande giorno per l’America”non arretra anzi avanza. E lo fa in modo dirompente. E così, dopo settimane di minacce, retromarce e promesse, Donald, quando saranno le dieci di sera in Italia, annuncerà e presenterà al mondo la sua strategia sui. Per il presidente Usa sarà il ‘Liberation day’. E non è che ci saranno tempi e modi graduali, neanche per sogno perché le imposte entreranno “in vigore da subito”.in “” (Ansa Foto) Cityrumors.it“Sarà tra le giornate più importanti della storia moderna americana“, si puntualizza con orgoglio dalla Casa Bianca. Il piano diè ancora nebuloso, secondo molti economisti, tanto che i mercati finanziari per questo motivo sarebbero molto nervosi.