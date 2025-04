Lettera43.it - Dazi, Trump è pronto: «Saranno effettivi immediatamente»

Leggi su Lettera43.it

di Donaldentreranno ufficialmente in vigore dal 3 aprile. Lo ha spiegato la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, nell’annunciare che il leader americano parlerà nel pomeriggio del 2 aprile, quando in Italiale 22, per annunciarli definitivamente. Sarà una giornata «tra le più importanti della storia moderna americana», ha sottolineato Leavitt., che ha parlato di «giorno della liberazione», terrà un discorso dal Rose Garden della Casa Bianca nell’ambito dell’evento Make America Wealthy Again, sulla falsariga dell’acronimo-slogan MAGA.La portavoce: «non si sbaglierà»Leavitt ha risposto ai giornalisti spiegando che«non si sbaglierà, funzionerà. Il presidente ha un brillante team di consiglieri che studia questi problemi da decenni e siamo concentrati sul ripristino dell’età dell’oro dell’America e sul rendere l’America una superpotenza manifatturiera».