Lopinionista.it - Dazi, Tajani: “La guerra non fa bene a nessuno, vedremo le contromisure dell’Ue”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Suiaspettiamo quelle che saranno le decisioni americane, bisogna occuparsi di una situazione che non è semplice, però bisogna trovare il modo migliore per tutelare le nostre imprese”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, conversando con i cronisti fuori da Montecitorio, prima dell’audizione sulle missioni internazionali.“Il governo ha già un piano d’azione per arrivare anche a esplorare nuovi mercati, credo che dobbiamo continuare ad essere presenti sul mercato americano e sul mercato europeo.quali saranno leche adotterà l’Unione Europea con il commissario Sefcovic che incontrerò di nuovo anche nei prossimi giorni dopo averci parlato più volte.la lista dei prodotti americani sui quali intervenire con un aumento dicercando però di fare in modo che ci possa essere sempre un dialogo, un confronto per evitare unadeiche non fa”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.