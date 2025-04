Notizie.com - Dazi, mancano poche ore all’annuncio di Trump: l’effetto sui prezzi delle nuove tariffe Usa

ore al 2 aprile. La data che può cambiare la politica economica mondiale dopo la decisione di DonaldoredisuiUsa – notizie.comorestorico che potrebbe cambiare una volta per tutte la politica economica mondiale. Domani, 2 aprile, Donaldannuncerà idoganali contro quindici Paesi che, usando le sue parole, hanno “trattato in modo scorretto” e “derubato” gli Stati Uniti per “decenni”. L’argomento, è ovvio, ha fatto irruzione nelle agende dei politici italiani ma soprattutto europei, che hanno annunciato contromisure. Sulledegli scambi commerciali aleggia ancora molta incertezza. Per ora sappiamo che la percentuale deipuò arrivare fino al 25% e che il capo della Casa Bianca è consapevole che anche l’economia americana, almeno in un primo periodo, ne risentirà negativamente.