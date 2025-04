Quotidiano.net - Dazi, l’impatto delle tariffe sull’export. “Ma il made in Italy è insostituibile”

Roma, 1 aprile 2025 – Da domani partiranno idi Trump. Che cosa succederà? “Intanto il quadro deiche verranno applicati è tuttora piuttosto confuso – risponde Marco Fortis, economista e direttore della Fonone Edison – È come se fosse stato annunciato un cataclisma di enormi dimensioni ma per ora vediamo solo qualche crepa. Bisogna aspettare e vedere”. Ieri c’è stato un nuovo lunedì nero sulle Borse europee, ma anche i mercati finanziari sono in tilt. “C’è molta preoccupazione, soprattutto a causa di questi continui stop and go. Per ora hanno prodotto più danni gli annunci che istessi. Se c’è incertezza, la situazione economica si paralizza”. epa11928664 The container ship, Ever Favor, is unloaded at the Conley Terminal in Boston, Massachusetts, USA, 27 February 2025.