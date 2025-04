Davidemaggio.it - Davide Maggio A Casa di Maria Latella su Rai 3

Essere indisciplinati ripaga sempre? “Adi” – in onda stasera, martedì 1° aprile alle 23.15 su Rai 3 – si affronterà il tema dell’“irriverenza” con ospiti che l’hanno resa il loro marchio distintivo, sia nella vita privata che nella professione: Sonia Bruganelli, Giancarlo Magalli e. Ad arricchire il dibattito, lo psicologo Matteo Lancini che porterà il suo punto di vista sulle dinamiche sociali e relazionali.Sia che si parli del difficile ruolo del genitore ai tempi dei social, sia che si esplorino i temi di attualità il programma offre una prospettiva originale con aneddoti e rivelazioni: dalla puntata sugli influencer a quella sull’importanza della comicità in tempi complessi, fino al valore dell’irriverenza nella società odierna, “Adi” è anche su RaiPlay e in replica il lunedì alle 15.