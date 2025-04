Metropolitanmagazine.it - Davide Lacerenza ricoverato per ictus questa mattina, era ai domiciliari

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ha passato una brutta nottata, l’imprenditore attualmente agli arrestiper l’inchiesta e le indagini legati agli illeciti di droga e prostituzione sulla Gintoneria. Il 60enne ha accusato il malore alle 4 di, e alle 11 è statoin un ospedale milanese, precisamente il Policlinico di Milano.in ospedale per sospettoIl suo avvocato Liborio Cataliotti ha già inoltrato alla gip Alessandra Di Fazio un’istanza di detenzione domiciliare in ospedale. Asono allegati i due certificati del pronto soccorso, e il certificato di ricovero.sarebbe vigile ed è stato in grado di parlare con il suo legale, che ha infatti dichiarato: “L’ho sentito immediatamente dopo il ricovero. È stata una telefonata rassicurante”.