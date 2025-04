Ilgiorno.it - Davide Lacerenza della Gintoneria ricoverato al Policlinico: il malore, il sospetto ictus e gli esami medici in corso

Milano, 1 aprile 2025 – L'ex titolareè stato trasportato alalle 4notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile 2025 per un. Stando alle prime informazioni, il cinquantanovenne, ai domiciliari dal 4 marzo dopo l'arrestoGuardia di finanza, è statoper problemi di natura neurologica: gli accertamentisono inper capire che tipo di problema abbia avuto. L'indagine La sospensionelicenza Il sequestro L'indagineè accusato di sfruttamento e favoreggiamentoprostituzione, spaccio di stupefacenti e autoriciclaggio nell'inchiesta delle Fiamme Gialle sul locale di via Napo Torriani, per il quale nei giorni scorsi il questore Bruno Megale ha disposto la revocalicenza.