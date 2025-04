Juventusnews24.com - David Juventus, voci sempre più insistenti: il grande ostacolo da superare e le due alternative al canadese. Ultime

di RedazioneNews24più: ildae le duealin scadenza di contratto col Lille.Tra gli obiettivi del calciomercatoin vista della prossima estate c’è anche l’acquisto di un nuovo attaccante, viste le possibili partenze di Vlahovic e Kolo Muani. Uno dei nomi monitorati conattenzione è quello di Jonathan.Ilva in scadenza con il Lille al termine della stagione e, da parametro zero, avanzerà al suo nuovo club importanti richieste di ingaggio e commissione. Una pista non semplice e che impone alla Juve di guardarsi intorno: tra leOsimhen del Napoli e Lookman dell’Atalanta. Lo scrive Tuttosport.Leggi sunews24.com