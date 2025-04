Internews24.com - David Inter, costi proibitivi per l’attaccante del Lille! I nerazzurri continuano a monitorare la situazione

Leggi su Internews24.com

di Redazioneperdel! Ila. Ecco i dettagli di TuttosportCosi l’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare di Jonathan, attaccante del, obiettivo del calciomercato- «Si rincorrono sempre più forti le voci su Jonathan, il cui contratto con ilscadrà a giugno.canadese è tentato dal Barcellona, ma in terra catalana sembrano avere idee diverse, al momento. Tutto può cambiare ma Juventus esono le due squadre in Italia maggiormenteessate al giocatore.si libererà a parametro zero, ma ciò non significa che idi una eventuale operazione saranno contenuti: al netto dell’ingaggio (il canadese conta di monetizzare il più possibile con un ricco pluriennale), tra commissioni e bonus alla firma si rischia di superare i 25 milioni più lo stipendio.