David in Serie A altro che Barcellona | la Big lo prende per 35 milioni

Jonathanapproda inA: su di lui il quadro si sta facendo sempre più chiaro, ecco tutte le ultime novità.Le voci su Jonathansi fanno sempre più insistenti, e non è difficile capire perché. L’attaccante canadese, attualmente in forza al Lille, ha un contratto in scadenza a giugno 2025, il che significa che presto potrebbe cambiare maglia senza costi di trasferimento. Un’occasione da capogiro per i club europei, ma anche una sfida per chi vuole accaparrarsi un talento del suo calibro.Se da un lato ilsembra tentato dal giocatore, dall’in Catalogna non hanno ancora le idee chiare. Nel frattempo, in Italia, soprattutto Juventus e Inter scalpitano per mettere le mani su di lui. Ecco cos’ha riferito nell’edizione odierna ‘Tuttosport’ a tal proposito.Jonathan: il futuro dell’attaccante tra calciomercato e parametro zeroPer chi non lo conoscesse ancora, Jonathanè uno dei nomi più caldi del calciomercato internazionale.