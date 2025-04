Unlimitednews.it - Damiano David “Il mio obiettivo non è battere il record di streaming”

MILANO (ITALPRESS) –è il protagonista della cover di Aprile di GQ Italia. Diventato negli ultimi anni uno tra i più grandi musicisti della scena internazionale, presenziando sui più importanti palchi del mondo insieme ai Måneskin, e anche una vera e propria icona di stile, l’artista ora punta a una carriera solista a livello globale.Al magazine parla del suo percorso, della sua musica e del nuovo album Funny Little Fears, in uscita il prossimo maggio, la storia di un gentiluomo italiano malato d’amore: “Quello che desidero davvero è portare quella classe ed eleganza italiana. Ogni cosa deve evocare un senso di lusso”. “Sarei spaventato – aggiunge – se avessi pensato: ok, ho raggiunto il successo insieme alla band e ora voglio diventare sempre più famoso e guadagnare di più.