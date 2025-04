Internews24.com - Damiani sicuro: «Scudetto? L’Inter è favorita e vi dico perché». E sul derby dichiara…

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’agente e intermediario di mercato ha parlato della lottae deldi Coppa Italia: le sue paroleOscar, agente e intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della lottae dell’imminentedi Coppa Italia.ha messo in evidenzacome squadraper il titolo, non solo per il suo vantaggio di punti ma soprattutto per la qualità e la profondità della sua rosa. Riguardo aldi Milano, invece, ha affermato che una vittoria del Milan non solo sarebbe fondamentale per il morale della squadra, ma potrebbe anche rappresentare un riscatto per una stagione che finora ha visto le cose andare diversamente. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI– «non tanto per i tre punti di vantaggio maavere una rosa ampia rappresenta qualcosa in più.