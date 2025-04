Lanazione.it - Dalla parte della Palmaria. Passeggiata sull’isola: "Fra incuria e degrado"

Impegno, natura e comunità: i movimenti ambientalisti hanno abbracciato l’isola più grande dell’arcipelago spezzino con la giornata ’Viva2025’, durante la quale si è svolta lacipataorganizzata dal movimentoSì, Masterplan No in collaborazione con Legambiente, Comitato Frastaglio, Italia Nostra, associazione Posidonia e Coop Liguria, Arci. Un evento a sostegno del movimento e dell’ambientalismo che si è schierato fin dagli albori contro i progetti di valorizzazione in chiave turistica dell’isola volutiRegione Liguria con lo strumento masterplan e ha ribadito di continuare a monitorare con attenzione le condizioni dell’isola e a promuoverne la tutela. Oltre 120 persone partiteSpezia e da Porto Venere hanno aderito all’iniziativa, nonostante il meteo incerto e hanno avuto la possibilità, in un’atmosferacipativa, di visitare lacon la guida di naturalisti, esperti di fortificazioni militari, guide escursionistiche ambientali, volontari e volontarie del movimento, in tre gruppi per diverse attività.