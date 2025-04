Tvplay.it - Dalla Juve al Napoli, che beffa per Giuntoli: Conte lo vuole subito!

Interessante indiscrezione di mercato con ilpronto a fare la spesa nel club sotto le indicazioni di Antonio. La stagione deldi Antonioè stata piuttosto positiva ma il club azzurro sogna di portare a casa il quarto storico scudetto. La sfida con l’Inter è più intensa che mai ma gli azzurri possono sfruttare le gare in meno rispetto ai rivali e le prossime sfide saranno molto delicate da questo punto di vista.al, cheperlo! (Lapresse) TvPlayNel prossimo turno l’Inter andrà a Parma mentre ilandrà in uno scontro diretto al vertice contro il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra molto temibile per qualsiasi big e che nei prossimi turni affronterà in fila, Atalanta e Inter. Il club partenopeo però pensa anche al mercato e ci sono alcuni nomi messi nel mirino, giocatori di primo piano che piacciono e non poco al club azzurro.