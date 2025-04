Amica.it - Dal pistacchio agli anacardi: i nuovi tipi di latte vegetale e i loro benefici

Non solo soia, mandorla e riso: negli ultimi tempi si stanno affacciando sul mercatodi, pensati sia per chi è intollerante al lattosio e non può consumaretradizionale sia per chi si è votato a un’alimentazione vegana e vegetariana.IdiProprio alla luce del sempre maggior numero di persone che hanno eliminato carne e latticini dalladieta, le aziende hanno investito nella ricerca e nello sviluppo diprodotti alternativi, sfruttando ciò che la natura ha da offrire. Secondo le stime, nel 2019 il mercato dia baseaveva superato i 12 miliardi di dollari di valore, con una stima di crescita di oltre il 10% entro il 2026. E così, da un periodo in cui trovaredi soia o di mandorla in un bar era una missione quasi impossibile, si è passati a una fase in cui la scelta diè amplissima.