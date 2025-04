Dal Mediterraneo all' Artico | l' Europa senza bussola né mappe

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'asdell'nelnon è un fatto nuovo: la Francia ha sempre impedito che Bruxelles lì avesse una proiezione; né, a onor del vero, Bruxelles ha mai mostrato interesse a spostarvi il proprio baricentro: troppo lontano dall'orizzonte della Germania. Tutta roba detta e ridetta. Ma sulle carte globali l'Unione europea non ha una posizione e un ruolo nemmeno in uno spazio di cui in questi giorni inquieti si sta parlando parecchio: l'. Com'è noto i Paesi geograficamente europei che si affacciano sull'oceano glacialesono la Norvegia (Nato ma non Ue); la Danimarca (nella Nato, nella Ue mal'euro) con le regioni autonome della Groenlandia, oggetto dei desideri della presidenza Trump, e delle isole Faer Øer; la Finlandia (unico paese nordiico a essere sia nella Nato, sia nella Ue e sia nell'eurozona); l'Islanda (nella Nato ma fuori dalla Ue); la Svezia (nella Nato, nella Ue ma non nell'area euro).