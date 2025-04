Lanazione.it - Dal 3 al 5 aprile a Stia “Iron Notes”, evento internazionale sulla tradizione artistica e artigianale della lavorazione del ferro

Arezzo, 12025 – Dal 3 al 52025 a, in provincia di Arezzo, si terrà “”,per la promozione dell’arte edel, che si inserisce nel progetto europeo “At the borders of”, di cui la Biennale Europea d’Arte Fabbrile di, da anni parte di una rete europea di città e istituzioni, è uno dei partner. Per tre giorni, nella cittadina immersa nella valle del Casentino l’associazione autonoma per la Biennale di Arte Fabbrilein collaborazione con il Comune di Pratovecchioospiterà una delegazione di artisti, artigiani, designer, studenti, docenti, professionisti e appassionati del settore provenienti da Estonia, Finlandia, Norvegia e Svezia per riflettere sull’evoluzione di questa antica arte nella società odierna.