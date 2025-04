Gamberorosso.it - “Dal 2 aprile dazi Usa tra il 10% e il 25% anche per il vino”. L'annuncio della Wine Trade Alliance

Tutto il mondo è con il fiato sospeso in attesa del “liberation day” degli Stati Uniti, così come il presidente Trump ha ribattezzato il 2. L’deiè atteso in tarda serata (ora italiana) dall’evento organizzato ad hoc nel Rose GardenCasa Bianca.tra il 10% e il 25%Secondo le indicazioni, «l'amministrazione potrebbe non cercare di emanare tariffe realmente reciproche tra prodotti o settori, il che richiederebbe tempo per essere determinato, ma utilizzerà invece un'unica aliquota per ogni paese o blocco commerciale. Il Segretario al Commercio Lutnick ha indicato all'Ue che le tariffe reciproche tra il 10% e il 25% potrebbero ora essere imposte già dal 2».«Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a Washington D.C., chiedendo ai membri del Congresso e allo staff dell'Ustr e del Commercio di mantenere le tariffe fuori dal- scrive in una lettera il presidente del gruppo Ben Aneff - Allo stesso modo, abbiamo affermato chiaramente quanto sarebbe catastrofico il 2per le aziende americane se imponessero tariffe senza un periodo di preavviso o un'eccezione per le merci già in transito».