Veneziatoday.it - Dal 18 aprile torna il ticket d'accesso a Venezia: tutte le novità

Leggi su Veneziatoday.it

Parte tra pochi giorni, il 18, il secondo anno di sperimentazione del "contributo d'" a, ovvero ilche alcuni visitatori sono tenuti a pagare per accedere alla città storica in una serie di giornate dell'anno. Insomma, anche nel 2025, in alcuni giorni e ore, sarà.