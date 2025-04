Ilgiorno.it - Dai graffiti illegali al cambio di vita, parla l’ex writer: “Ho pagato lavorando in una Rsa, a 38 anni sono un’altra persona”

Milano – Aveva 12quando con la bomboletta spray in mano realizzò il suo primo graffito illegale su un treno del metrò. Oggi dine ha 38 ed è: con in tasca un diploma da grafico pubblicitario, lavora nel campo del design. In mezzo c’è l’espiazione della colpa, passata (anche) attraverso attività socialmente utili a scopo risarcitorio a beneficio del Comune. Nel suo caso ha lavorato in una Rsa del Corvetto. A raccontare la sua storia è un (ex)che chiede l’anonimato perché “ho cambiato. Non rinnego ciò chestato ma non lo rifarei mai. Appartiene al passato”. Come e perché ha iniziato? “Ero un ragazzino del quartiere Barona con un enorme disagio che esprimevo lasciando “tag“. Non avevo una famiglia che mi seguisse, passavo i miei pomeriggi da solo.