Da Windows 95 all’IA i cinquant’anni della Microsoft

Fondata il 4 aprile 1975 da Bill Gates e Paul Allen,celebra quest’anno il suo cinquantesimo anniversario. Con l’obiettivo di portare “un computer su ogni scrivania e in ogni casa”, l’azienda ha rivoluzionato il mondotecnologia. Tutto iniziò con lo sviluppo di un software per l’Altair 8800, capace di tradurre il linguaggio di programmazione Basic in istruzioni comprensibili per il computer, segnando l’inizio di un’era destinata a trasformare l’informatica globale.