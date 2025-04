Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il ragazzino minorenne di Frascati arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un sedicenne, che ora versa in gravi condizioni, è solo l'ultimo di una serie di fatti di cronaca che vedono protagonisti giovani e giovanissimi armati di coltello. E il pensiero, per i frequentatori di piccolo e grande schermo, vola velocemente ai .