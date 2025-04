It.insideover.com - Da Gaza alla Siria, dallo Yemen al Libano, il Medio Oriente è di nuovo la regione dei conflitti

Leggi su It.insideover.com

Striscia dial Sud del, passando per lae per lo: il mosaicorientale è tornato al punto di partenza. Il 2025 si era aperto con la flebile speranza legata alle tregue concordate o quelle in via di definizione. Ma adesso, passato il primo trimestre dell’anno, laè tornata a essere contrassegnata dai diversi fronti riaperti e dalle nuove gravi crisi militari e politiche capaci di compromettere, ancora una volta, la stabilità.La guerra riaperta aDopo i primi raid delle scorse settimane, i quali hanno determinato la fine del cessate il fuoco siglato a gennaio e non più rinnovato scaduti i 42 giorni della cosiddetta “fase 1”, da Tel Aviv è arrivato l’ordine di tornare anche alle operazioni via terra. La novità dell’ultimo fine settimana riguarda soprattutto la situazione a Rafah, nel Sud della Striscia.