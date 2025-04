Oasport.it - Da Fonseca a Mensik: gerarchie in rapido cambiamento nel tennis e due nuovi rivali per Sinner

E alla fine è arrivato anche Jakub. Il ceco è stato il grande protagonista delle ultime due settimane, conquistando il suo primo Masters 1000 della carriera a Miami. Un trionfo arrivato con il successo in finale sul suo idolo Novak Djokovic, stoppando così il sogno del serbo di festeggiare il 100° titolo della carriera. Due settimane inarrestabili quelle del 19enne ceco, dominante al servizio e soprattutto nei tie-break, compresi i due con cui si è imposto nell’ultimo atto.Con questo successo di Miami,entra sicuramente in una nuova dimensione, ma era probabilmente solo questione di tempo. Il ceco è da sempre considerato uno dei migliori talenti nel circuito e finora gli era solo mancata continuità anche all’interno della stessa settimana o partita, come accaduto all’Australian Open, facendosi clamorosamente rimontare dallo spagnolo Davidovich Fokina al terzo turno dopo essere stato avanti di due set.