Da domani Rendez-vous il festival dedicato al cinema francese

2 – 6 aprile 2025 – ROMA –Nuovo SacherSPECIALE 2025 Roma, Bologna, Firenze, Napoli e PalermoXV EDIZIONE Daal 6 aprile 2025 torna in Italia, ilal.La manifestazione, alla sua XV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa tappa, con sezioni speciali e ospiti, a Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, sottolinea la grande qualità della programmazione : “questa edizione rivela unche sa affrontare i temi della contemporaneità, cogliendone tutte le sfumature. Più che mai abbiamo bisogno di tutto il talento artistico che si esprime qua per capirci meglio ed evolverci insieme in questo mondo pieno di sfide”.