Da Angelo Maestroni a Paola Brembilla | la settimana di Tierra!

L’organizzazione di! comunica che l’incontro di venerdì 4 aprile con Franco Bernabè “Sintomi di crisi” previsto a Terno d’Isola è stato annullato.Sabato 5 aprile a Capriate San Gervasio, alla Sala “Vitali” della biblioteca comunale “Villa Carminati” in piazza Villa Carminati 1, alle 21, invece, sono ospiti della rassegna! Nuove rotte per un mondo più umano, l’attuale e l’ex garante per la tutela degli animali del Comune di Bergamo, nell’Incontro dal titolo “Garante per la tutela degli animali. Quali diritti? Quali garanzie?”. Una serata per scoprire insieme i diritti degli animali e le garanzie per la loro tutela. Un incontro dedicato al benessere animale, alla sensibilizzazione ambientale e al rispetto delle normative. Si approfondirà il “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali” del Comune di Bergamo: uno strumento essenziale per promuovere un rapporto armonioso tra cittadini e animali, nel pieno rispetto delle loro esigenze etologiche.