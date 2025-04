Sololaroma.it - Da -15 al sorpasso, Roma davanti alla Lazio in 3 mesi: Hummels lo aveva detto

Nel calcio, si sa, la memoria è molto corta, e ciò che lacombinerà in un finale di stagione complicatissimo impreziosirà e getterà nel dimenticatoio ciò che di buono fatto dall’arrivo di Ranieri ad oggi. La cavalcata che i giallorossi stanno però compiendo merita, ancora una volta, di essere sottolineata, perché nessuno in Europa è riuscito a tenere in campionato il ritmo imposto da inizio 2025. Un anno iniziato col botto, visto che la prima sfida dopo i brindisi di capodanno ha visto il 2-0 rifilato, una partita che ogni volta prescinde da discorsi di classifica.Eppure è proprio quest’ultima a fare specie pensando a quale era la situazionevigilia di quel 5 gennaio:ne reduci dai pareggi di fine 2024 contro Atalanta e Milan,a -15 dai biancocelesti e nettamente sfavorita in un derby che poteva voler dire 18 lunghezze di distacco dagli acerrimi rivali.