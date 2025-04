Curling Mondiali maschili 2025 | l’Italia perde contro la Norvegia playoff a rischio

Leggi su Sportface.it

Terza sconfitta in cinque gare peraidimaschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nella notte, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) ha dovuto inchinarsi al cospetto dellacon il punteggio di 9-8, sconfitta pesante in chiave classifica e qualificazione ai. Retornaz e compagni si trovano infatti attualmente al nono posto della graduatoria con due vittorie e tre ko, ma solo le prime sei classificate avanzano alla fase ad eliminazione dirette (le prime due in semifinale e dalla terza alla sesta ai). Il distacco con la Svezia sesta è già significativo, e in questo senso risulteranno fondamentali le due prossime sfideScozia e Canada.Sebastiano Arman, Italia– Foto Stephen Fisher/WCFLa cronaca di Italia-Gli azzurri partono bene e trovano un punto nel primo end, ma gli scandinavi reagiscono prontamente con tre punti nel parziale successivo, che li porta subito avanti nel punteggio.