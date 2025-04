Ilfattoquotidiano.it - Crollo palazzina a Roma, è morto Grant Paterson: era il turista scozzese rimasto coinvolto nell’esplosione

questa mattina, all’ospedale dove era stato ricoverato d’urgenza una settimana fa,, ilvittima dell’esplosione e deldellaa Monteverde (), avvenute lo scorso 23 marzo. L’uomo era stato estratto vivo dalle macerie e portato al Sant’Eugenio con traumi alle gambe e ustioni al 75% del corpo in quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di permanenza nella capitale. Amici e conoscenti – riportaToday – hanno avviato una raccolta fondi su una piattaforma online, JustGiving, per poter fornire una supporto ai familiari del 54enne. Come riportato da RaiNews.it, nell’inchiesta si ipotizzano il disastro e l’omicidio colposo, mentre sono ancora in corso le indagini volte a risalire alle cause dell’esplosione. Verrà disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo.