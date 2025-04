Secoloditalia.it - Crollo della palazzina a Monteverde, è morto il turista scozzese rimasto sotto le macerie (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Non ce l’ha fatta. Èildi 54 anni, Grant Paterson,gravemente ferito neltra via Pio Foà e via Vitellia a Roma. Ricoverato lo scorso 23 marzo, giorno dell’esplosione dello stabile nel quartiere, era arrivato a Roma una settimana prima. E aveva affittato un alloggio nel bed & breakfat al civico 43 di via Vitellia. Paterson, estratto dalle, aveva riportato ustioni sul 75 per cento del corpo, ed era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell’ospedale romano del Sant’Eugenio. Era dipendentecompagnia di traghettiCalmac e sarebbe dovuto ripartire da Roma il giorno dopo il drammatico, èilleAmici e conoscenti avevano avviato una raccolta fondi su una piattaforma online – JustGiving – per poter fornire una supporto ai familiari del 54enne.