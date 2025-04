Ilrestodelcarlino.it - Crolla una parte di soffitto. Paura negli uffici dell’Ast

Una situazione che si doveva prevenire. Ha ceduto ieri una porzione didel dipartimento di prevenzione, in via Zeppilli, Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, sottolinea che "nonostante le numerose segnalazioni effettuate anche dalla Cisl Fp sulla pericolosità dei locali del Dipartimento di Prevenzione a causa delle infiltrazioni di acqua e prima ancora dei danneggiamenti provocati dal terremoto, glidelle Aree sono stati lasciati a via Zeppilli. Solo il personale dello Spsal era stato spostato in altra ala". Secondo il sindacato ci potevano essere conseguenze peggiori: "Terribile quello che sarebbe potuto accadere e comunque qualche dipendente ha dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Questa la differenza purtroppo tra le chiacchiere propagandistiche, quando si parla di prevenzione e la realtà dei fatti.