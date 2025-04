Cristiano Iovino in tribunale smentisce ancora Ilary Blasi la conferma al processo sul divorzio con Totti | C’è stato un rapporto

Leggi su Open.online

Il personal trainersentito innella causa ditra l’ex capitano della Roma Francescoe la showgirle hato di aver avuto uncon la conduttrice. Dichiarazione che potrebbe avere una ricaduta significativa nel giudizio finale nelsulla separazione tra l’ex calciatore e la presentatrice. A convocareindirettamente il giudice. Che si presentasse di persona in aula non era affatto scontato. In passato, infatti, ha presentato alcune motivazioni per evitare di comparire in aula.Il casoNel documentario Unica su Netflix,ha raccontato di un incontro a Milano con, relegandolo solo a una chiacchierata innocente che avrebbe infastidito Francesco