Cristiano Godano, l'alieno gentile. L’underground, l’amico Guido Crosetto, il nuovo album

“Con il ministrosono in buoni rapporti, ma non ci frequentiamo. Se ci dovessimo incontrare ci saluteremmo. Ho ottimi ricordi della sua sensibilità artistica: ha contribuito ad alimentare la scena live”. Non un pesce d'aprile, ma la parola di, frontman dei Marlene Kuntz. Che conferma l’insolito ruolo nella scena alternativa italiana degli anni Novanta dell’attuale ministro della Difesa e fondatore di FdI. Ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1,aveva infatti ripercorso uno strabiliante Amarcord, che ha fatto trasecolare in molti. “A Cuneo avevamo fondato la cooperativa culturale Zabum, dove sono passati artisti che poi sarebbero diventati famosissimi: Albanese, Bisio, i Mau Mau, i Subsonica, gli Africa Unite, i Marlene Kuntz.è un carissimo amico da allora: spero di non rovinargli la piazza, perché è un bravissimo ragazzo a cui voglio bene.