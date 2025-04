Calcionews24.com - Crisi Milan, le domande da farsi per il futuro: Paratici o Tare? E quale sarà il ruolo di Ibrahimovic?

Leggi su Calcionews24.com

, l’analisi di Andrea Masala suldei rossoneri, in particolare in dirigenza, tra il nuovo ds e ildiLadelè continuata anche nell’ultima giornata di campionato, che con la sconfitta di Napoli ha complicato ulteriormente la situazione di classifica e la conseguente rincorsa a un posto in .