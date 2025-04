Lanazione.it - Crisi climatica, «Servono moderni impianti irrigui»

Arezzo, 1 aprile 2025 – Mentre ci si prepara ad una stagione irrigua a chiaroscuri, l’ arrivo di una primavera meteorologicamente ritardata fa attivare l’effetto igloo sui frutteti: per fronteggiare il drastico calo delle temperature che, nella notte, fa ancora precipitare la colonnina di mercurio, i Consorzi di bonifica ed irrigazione attivano, laddove possibile, il servizio anti brina; le aziende agricole, grazie alla fornitura d’acqua in pressione, possono così procedere alla micro-irrigazione, che salva produzioni e raccolti dal gelo-killer. L’effetto igloo, generato dall’acqua ghiacciata, non solo affascina con l’immagine dei frutteti cristallizzati al mattino, ma si conferma un metodo sostenibile e fondamentale per la tutela delle produzioni agricole. “La nebulizzazione è una pratica agronomica preziosa: crea un guscio protettivo attorno a fiori e gemme, stabilizzando la temperatura interna e conseguentemente riducendo i danni causati dalle gelate improvvise” precisa Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).