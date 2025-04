Cresce lo smart working sono 375 milioni gli italiani in lavoro agile

Quotidiano.net - Cresce lo smart working, sono 3,75 milioni gli italiani in lavoro agile

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 aprile 2025 – E’ sempre più diffuso, specie nelle grandi imprese, esempre di più le aziende che praticano anche quello internazionale: si tratta dello, che stando agli addetti ai lavori riguarda ormai 3,75di lavoratori. Nel 2024 aveva riguardato 3,55di persone, in leggero calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente.soprattutto le grandi imprese con 1,91di dipendenti complessivi, a far svolgere ilda casa, con una crescita dell’1,6% rispetto al 2023. I dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano Dunque lonon è affatto finito, anzi. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, per il 2025 si prevede una crescita del 5%, che porterebbe a toccare il numero di 3,75di dipendenti coinvolti in questa pratica.