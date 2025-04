Laspunta.it - Cresce ADL Formazione, aperta la sede di Viterbo

Inaugurata ladidell’ADL, in via Teverina 13/a acosì l’azione e l’impegno della struttura diprofessionale del dr Augusto Di Lazzaro che da Velletri ora ha aperto sedi sul territorio regionale.L’Adlè un ente formativo accredito oltre che alla regione Lazio, anche all’interno di Enti bilaterali e di reti d’Impresa.Scopo dell’Adlè quello di fornire percorsi formativi per disoccupati, inoccupati, riqualificazione professionale.Particolarmente significativi anche i corsi GOL accreditati dalla Regione Lazio che hanno lo scopo di formare e qualificare giovani al mondo del lavoro.Così come l’ideazione di percorsi formativi innovativi, particolarmente vocati alle aziende che hanno la necessità di selezionare personale da destinare al mondo del lavoro.