Crazy Rich Asians | guida completa al cast

alCon artisti sia incredibilmente talentuosi che incredibilmente belli, ildipotrebbe semplicemente essere un raduno di future star del cinema. Basato sulla trilogia di libri best-seller scritta da Kevin Kwan, il film segue Rachel Chu mentre viaggia a Singapore per incontrare la famiglia e gli amici del suo fidanzato, Nick Young. A insaputa di Rachel, la famiglia Young è esorbitantemente ricca (e sopra le righe), e il suo fidanzato si rivela essere uno degli scapoli più ambiti di Singapore, con orde di ragazze disposte a tutto pur di far fuori Rachel.Nel 2018 il film è stato un successo travolgente, e ora che è arrivato su Netflix è balzato in Top 10. Per questa occasione, ecco unaaldi:Constance Wu nel ruolo di Rachel ChuLa nostra protagonista Constance Wu interpreta Rachel Chu, la professoressa di economia sino-americana che esce con Nick Young, la cui famiglia è la nobiltà immobiliare di Singapore.