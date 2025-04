Agi.it - Crack a domicilio: eseguite 6 misure cautelari

AGI - Seidisposte dal gip di Roma sono il frutto di una indagine dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Degli indagati, italiani, 4 sono in carcere, uno ai domiciliari, mentre per uno è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma. Tutti devono rispondere di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine lo scorso 11 marzo aveva portato a provvedimenti restrittivi nei confronti di altri 5 indagati, pure italiani, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina e lesioni personali in concorso, reati aggravati dall'aver agito con armi e in più persone riunite. La consegna di cocaina e, secondo quanto emerso, dopo che gli 'ordinativi' erano fatti via telefono spesso in chat, avveniva con corrieri a casa.