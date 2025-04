Uominiedonnenews.it - Costanza, Seconda Puntata: Bacio Tra Costanza E Marco!

allontanama alla fine tra loro scatta uninaspettato. La donna affronta anche problemi sul lavoro, con Diana!prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra. Infatti inizialmente i due si allontaneranno perchéavrà dei dubbi sul comportamento dell’uomo. Alla fine, però, le circostanze li riporteranno a riavvicinarsi fino ad un belpassionale. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?è un medico specializzato in anatomia patologica e vive in Sicilia insieme a sua figlia. Il suo grande sogno è quello di andare a lavorare in Inghilterra ma, quando scopre che è stato bandito un assegno di ricerca di un anno in Paleopatologia a Verona, decide di tuffarsi in questa nuova avventura.