Costa Volpino, uccise con 77 colpi di forbice Sara Centelleghe: ora il 20enne Jashandeep Badhan rischia l'ergastolo

(Bergamo) – Si sono chiuse le indagini per l’omicidio di, la studentessa di 18 anni uccisa con sessantasettedial volto, al cuoio capelluto, al collo. Un delitto avvenuto nella tarda serata del 26 ottobre scorso, nell’abitazione dove la vittima viveva con la madre, in via Nazionale, a, nella Bergamasca. In carcere a Pavia, origini indiane, 20 anni, elettricista: venne subito arrestato. Le aggravanti Oltre all’omicidio, il pm gli contesta l’aggravante di aver commesso il fatto a scopo di rapina; di aver agito con crudeltà (anche per via del numero deiinferti), di aver agito di notte, e di aver profittato di cirnze, luogo e tempo tali da ostacolare la difesa. Aggravanti da ergastolo. L’incursionefrequentava la classe quinta del liceo Piana di Lovere con indirizzo umanistico.