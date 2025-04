.com - Cosmonauti Borghesi, la band pubblica il singolo Roma/FCO

Dopo l’esperienza di Sanremo Giovani, itornano con/FCO, il nuovofuori per CinicoDisincantoUn sabato sera incerto, un Crodino lasciato a metà, un ultimo volo da Fiumicino che potrebbe portarci via o forse riportarci a casa. Con/FCO, il nuovodei, laci trascina in un viaggio sospeso tra il desiderio di restare e la voglia di scappare, tra emozioni che si sciolgono come ghiacciai e ricordi destinati a svanire come foto sfocate.Il brano racconta la fragilità di un legame, fatto di piccoli gesti e di una complicità che resiste nonostante tutto. Nella narrazione di una serata qualunque – tra film già visti, parole non dette e silenzi carichi di significato – si nasconde un amore che lotta contro il tempo e le incertezze.