Così Gubbio apre le danze. Ballerini da tutta Italia al concorso 'Fiumicelli'

La città ditorna a essere punto di riferimento nazionale per la danza giovanile. Si terrà nel weekend, dal 4 al 6 aprile, il Festival-"Renato Fiumicelli", che vedràe ballerine provenienti dapronti a prendersi il palcoscenico del Teatro Luca Ronconi di. Il Festival, nato nel 1982 per volontà del noto ballerino e coreografo a cui è intitolato, giunge alla sua 42esima edizione, portato avanti grazie all’impegno e all’organizzazione dell’associazione Scuola di Danza "Città di", che ieri mattina ha presentato la manifestazione in conferenza stampa alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessore allo sport Carlotta Colaiacovo, di Silvia Menichetti, Rita Fecchi e Rosanna Giovarelli per la Scuola di Danza Città die da Flavia Tomarelli per lo Sportello Lilla.