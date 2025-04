Ilfattoquotidiano.it - Cosenza, bambino di cinque mesi muore in ospedale: indagati 6 medici

Seidell’“Annunziata” disonodopo la morte di undi. L’accusa è omicidio colposo: l’iscrizione nel registro è un atto necessario per consentire che vengano nominati i periti di parte durante i necessari accertamenti autoptici. Secondo una prima ricostruzione il neonato, a cui già erano state scoperte complicanze sanitarie nel primo mese di vita, avrebbe accusato malesseri ai genitori, una coppia di Corigliano-Rossano, che hanno deciso di portare il figlio al punto di primo soccorso utile, l’Nicola Giannettasio di Rossano. Da lì l’odissea dolorosa: prima il trasferimento nella Pediatria del “Compagna” di Corigliano, poi nell’Hub di, dove per il piccolo si è consumata la tragedia due ore dopo. I genitori delsi sono affidati ad un legale, presentando un esposto per chiarire i tempi e i termini della vicenda, per capire se sia stato fatto tutto il possibile per salvargli la vita o se non siano insorti ritardi o inadempienze.