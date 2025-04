Cultweb.it - Cos’è la Teoria del Big Bang e quando fu pubblicata?

Leggi su Cultweb.it

Com’è nato l’universo? Come si è espanso fino a diventare quello che è oggi e che è destinato a trasformarsi? La risposta è stata data con ladel Big, il modello cosmologico più accreditato per descrivere l’origine e l’evoluzione dell’universo. Secondo questa, l’universo ha avuto origine da un punto di densità e temperatura estremamente elevate, espandendosi rapidamente in quello che viene definito un “grande scoppio” (Big). Questo evento segnò l’inizio dello spazio, del tempo e della materia come oggi li conosciamo.Le basi scientifiche dellafurono gettate negli anni ’20 del XX secolo dal sacerdote e astronomo belga Georges Lemaître, il quale propose l’idea di un “atomo primitivo” che si sarebbe espanso per dare origine all’universo. Tuttavia, il termine “Big” fu coniato in seguito, nel 1949, dall’astronomo britannico Fred Hoyle, in un contesto critico verso lastessa, ma il nome rimase.