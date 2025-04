Cosa succede a Marine Le Pen dopo la condanna | il piano B con Jordan Bardella all’Eliseo e lei premier?

Leggi su Open.online

Nello stesso anno in cui è morto suo padre Jean-Marie,Le Pen diventa ineleggibile alla presidenza della Repubblica francese. A causa di unaper appropriazione indebita di fondi pubblici. La pena accessoria dell’ineleggibilità per cinque anni arriva mentre i sondaggi la danno in testa al primo turno nella corsatra due anni. Con il 34-37% delle intenzioni di voto. Mentre lei voleva l’ineleggibilità a vita per i politiciti. In attesa dell’appello, il Rassemblement National ha pronto ilB, ovvero. Che prevederebbe Le Pen come futura. Visto che la pena di ineleggibilità non comporta l’interdizione dai pubblici uffici.LaAnche la rilevazione Odoxa-Backbone per Le Figaro dice che lanon cambierà molto le elezioni presidenziali del 2027.