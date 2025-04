Cosa sono le ‘Torpedo’ le mazze che possono cambiare il baseball | inventate da un ex professore di fisica

Leggi su Sportface.it

Nelstatunitense ciattualmente i due giocatori più pagati della storia dello sport professionistico, Juan Soto e Shohei Ohtani. E nell’ultima stagionestati battuti due record incredibili: il raggiungimento di 50 fuoricampo e 50 basi rubate in un solo anno da parte del giapponese dei Dodgers e il primato di velocità nel realizzare 300 fuoricampo in carriera a firma Aaron Judge. Fa sorridere quindi che l’uomo al centro del dibattito in questo inizio di stagione non sia un giocatore, bensì un exdicon un passato nella Nasa. Si chiama Aaron Leanhardt ed è lui ad aver disegnato la forma della ‘Torpedo bat’, la mazza dache potrebbe celarsi dietro l’incredibile record di fuoricampo dei New York Yankees di sabato scorso contro i Milwaukee Brewers: nove home run in una partita, 15 in tre gare e 36 punti totali nello sweep contro i Brewers.