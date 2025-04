Cosa sono i «dazi reciproci»? Come risponderà l'Ue? Perché le borse crollano? Domande e risposte sulla guerra commerciale di Trump

Leggi su Open.online

Donaldè convinto che gli americani ricorderanno il 2 aprileil «giorno della liberazione». Ma per il resto del mondo, iche scatteranno nelle prossime ore hanno ben poco di liberatorio. Fuori dai confini americani (e per certi versi anche al loro interno) quella data viene vissuta con un misto di preoccupazione e incertezza. Preoccupazione, per via delle possibili conseguenze che ipromessi daavranno sull’economia. Incertezza,finora la politicadella Casa Bianca ha seguito un andamento da montagne russe, in grado di confondere e disorientare anche gli osservatori più esperti del commercio internazionale. Macambierà questa settimana? Qualii Paesi coinvolti nelladi? E soprattutto:si guarda aiche scatteranno nei prossimi giorni con più timore rispetto a quanto avvenuto finora?cambia suidal 2 e 3 aprile?Per rispondere a tutte queste, occorre innanzitutto provare a fare un po’ di ordine.