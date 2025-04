Lettera43.it - Cosa significano le emoji? Online una tavola periodica per capire il linguaggio della Gen Z

Leggi su Lettera43.it

La miniserie Netflix Adolescence, prima in oltre 80 Paesi, ha aperto una riflessione suldei giovanissimi, con particolare attenzione alle. Nel secondo episodio, uno dei personaggi descrive infatti al padre il significato dei vari colori dei cuori, testimoniando come immagini del tutto innocue a uno sguardo adulto possano assumere infinite sfaccettature quando sono utilizzate nelle conversazioniGen Z. Per riassumerle, è diventata virale su Instagram la «delle» ideata da Amit Kalley, fondatore dell’organizzazione For Working Parents. Tanto da essere adottata, secondo il Telegraph, persino da scuole e forze di polizia inglesi. Seguendo lo schema di quella scientifica degli elementi, evidenzia il significato di tutte le “faccine” più comuni sui social e nei messaggi.